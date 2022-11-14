Трое российских граждан пострадали в результате взрыва в Стамбуле
2022-11-14 11:41
В Стамбуле в результате взрыва на пешеходной улице в центре города пострадали трое граждан России.
Как сообщили в понедельник 14 ноября в генконсульстве России в Турции, в момент взрыва, заложенного террористкой устройства в центре Стамбула, там отдыхали трое россиян.
Напомним, что в результате взрыва погибли 6 и ранены более 80 человек.
Террористка и ее 21 подельник из Рабочей партии Курдистана задержаны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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