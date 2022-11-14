Киев лишил аккредитации журналистов Sky News и CNN за репортаж из Херсона

В Украине отобрали разрешения на работу у журналистов телеканалов Sky News и CNN.

Украинские власти аннулировали аккредитации нескольких журналистов западных изданий и телевизионных каналов.

Сообщается, что это произошло из-за репортажей представителей прессы из оставленного российскими войсками Херсона.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что журналисты не согласовали с армией свои действия в городе.

Одной из причин стало видео, на котором местный житель с украинским флагом встречает ВСУ, выбрасывая нацистское приветствие.

Среди журналистов, чьи аккредитации аннулировали, были корреспонденты CNN и Sky News.