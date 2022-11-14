Подозреваемая в теракте в Стамбуле гражданка Сирии призналась в связях в РПК

Турецкие СМИ обнародовали информацию о женщине, которая является главной подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле.

Задержанная 14 ноября турецкими полицейскими женщина, которая подозревается в намеренном подрыве бомбы на оживлённой улице Стамбула, утверждает, что является гражданкой Сирии.

Также женщина призналась, что сотрудничала с организацией "Рабочая партия Курдистана", которая запрещена и признана террористической на территории Турции. По словам арестованной, она обучалась технике изготовления кустарных взрывных устройств и их подрыва у курдских боевиков.