Подозреваемая в теракте в Стамбуле гражданка Сирии призналась в связях в РПК
2022-11-14 11:42
Турецкие СМИ обнародовали информацию о женщине, которая является главной подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле.
Задержанная 14 ноября турецкими полицейскими женщина, которая подозревается в намеренном подрыве бомбы на оживлённой улице Стамбула, утверждает, что является гражданкой Сирии.
Также женщина призналась, что сотрудничала с организацией "Рабочая партия Курдистана", которая запрещена и признана террористической на территории Турции. По словам арестованной, она обучалась технике изготовления кустарных взрывных устройств и их подрыва у курдских боевиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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