Три гражданина России пострадали во время теракта в Стамбуле

Генеральное консульство РФ в Турции утверждает, что трое российских граждан пострадали от взрыва бомбы в турецкой столице.

14 ноября пресс-служба Генконсульства Российской Федерации в Турции сообщила, что в ходе вчерашнего террористического акта в Стамбуле от подрыва взрывного устройства пострадали трое россиян.

Вчера на одной из оживлённых улиц Стамбула был совершён теракт, жертвами которого стали шесть человек, ещё пятьдесят были ранены. По данным местных СМИ, сегодня полицейские задержали главную подозреваемую по делу о взрыве в Стамбуле, которая оказалась гражданка Сирии, сотрудничающая с Рабочей партией Курдистана.