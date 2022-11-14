Михеева заявила, что шоу Вечерний Ургант скоро вернется в эфир
Актриса и ведущая Алла Михеева сообщила, что передача "Вечерний Ургант" скоро снова будет радовать россиян в эфире.
Актриса Алла Михеева недоумевает, почему на ее коллегу Ивана Урганта вылилось столько негатива, ведь он никуда не уезжал из России.
Также соведущая Ивана в "Вечернем Урганте" заявила, что шоу скоро вновь будет радовать своих поклонников в эфире.
Михеева утверждает, что съемки новых выпусков уже снимаются в студии передачи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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