Михеева заявила, что шоу Вечерний Ургант скоро вернется в эфир

Актриса и ведущая Алла Михеева сообщила, что передача "Вечерний Ургант" скоро снова будет радовать россиян в эфире.

Актриса Алла Михеева недоумевает, почему на ее коллегу Ивана Урганта вылилось столько негатива, ведь он никуда не уезжал из России.

Также соведущая Ивана в "Вечернем Урганте" заявила, что шоу скоро вновь будет радовать своих поклонников в эфире.

Михеева утверждает, что съемки новых выпусков уже снимаются в студии передачи.