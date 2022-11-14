Трое россиян пострадали в результате взрыва в Стамбуле

Российское генконсульство сообщило, что при теракте в Стамбуле пострадали трое россиян.

В понедельник днем РИА Новости сообщили, что Генконсульство Российской Федерации заявило о том, что трое граждан РФ пострадали в результате теракта в Стамбуле, угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 81 пострадавшем во время взрыва.