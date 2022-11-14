США разрабатывают новые виды вооружений, которые будут нацелены на силы стратегического сдерживания России

В Пентагоне придумали, как победить Москву, не привлекая ядерные силы НАТО, сообщат аналитик журнала «Военная мысль».

«В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели», - пишут авторы статьи в журнале Минобороны России.

По мнению аналитиков, главным условием для новых вооружений станет лояльность международным договорам, то есть его применение не нарушит установленных ограничений.

Задача такого оружия лежат в области выполнения стратегической наступательной инициативы США.



«Эти задачи должны обеспечить поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения Верховным главнокомандующим на нанесение ответно-встречного удара», - отмечают аналитики.

Пентагон заявлял на минувшей неделе, что работает над созданием гиперзвукового оружия, но по оценкам экспертов, дальше разработок эти изыскания в США пока не продвинулись.

Тем не менее, эксперты Минобороны России не исключают, что предпринятая США программа способна негативно повлиять на национальную безопасность России. Уже сегодня необходимо задуматься о средствах по оказанию противодействия таким угрозам.