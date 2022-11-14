США разрабатывают новые виды вооружений, которые будут нацелены на силы стратегического сдерживания России
В Пентагоне придумали, как победить Москву, не привлекая ядерные силы НАТО, сообщат аналитик журнала «Военная мысль».
«В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели», - пишут авторы статьи в журнале Минобороны России.
По мнению аналитиков, главным условием для новых вооружений станет лояльность международным договорам, то есть его применение не нарушит установленных ограничений.
Задача такого оружия лежат в области выполнения стратегической наступательной инициативы США.
«Эти задачи должны обеспечить поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения Верховным главнокомандующим на нанесение ответно-встречного удара», - отмечают аналитики.
Пентагон заявлял на минувшей неделе, что работает над созданием гиперзвукового оружия, но по оценкам экспертов, дальше разработок эти изыскания в США пока не продвинулись.
Тем не менее, эксперты Минобороны России не исключают, что предпринятая США программа способна негативно повлиять на национальную безопасность России. Уже сегодня необходимо задуматься о средствах по оказанию противодействия таким угрозам.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Корчевников рассказал о проклятии покойных Фриске, Золотухина и Маркоровой, которые играли нечисть в фильме Ночной дозор
Ведущий Борис Корчевников обратил внимание на то, что актеры, игравшие нечисть в картине "Ночной дозор" заболели онкологией и в скором времени скончались. Среди них Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова.Подробнее...
-
Васильева жалуется, что не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад
Актриса Татьяна Васильева сокрушается, что ее дом в Италии, который она приобрела несколько лет назад стоит закрытым, а коммуналка за него ежемесячно в переводе на российские рубли составляет 30 000.Подробнее...
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Байден и Си Цзиньпин проводят первую встречу в качестве лидеров США и Китая
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20