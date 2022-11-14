Турция отвергла соболезнования посольства США по поводу теракта в Стамбуле

Как заявил глава турецкого Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу, Турция не принимает соболезнования американского посольства, высказанные Вашингтоном в связи с террористическим актом в Стамбуле.

По словам Сойлу, Турция хорошо знает, где координировалось нападение. Как отметил чиновник, в Стамбуле получили данное послание и в курсе, что представляет собой это послание.

Глава МВД Турции подчеркнул, что страна не принимаем соболезнования от Соединенных Штатов Америки. Сойлу отметил, что Турция не вероломна ни к кому, но у властей страны больше нет терпимости к подобным вероломным поступкам. Улица Истикляль, по словам чиновника — одна из самых известных и популярных в стране. И если бы нападавшего не удалось поймать, он бы сегодня бежал в Грецию.