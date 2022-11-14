Байден и Си Цзиньпин провели первую встречу как главы США и КНР на Бали
Президент США Джо Байден и глава коммунистической партии Китая Си Цзиньпин встретились в Индонезии.
14 ноября китайский национальный лидер Си Цзиньпин и американский президент Джозеф Байден встретились на полях саммита G20, который стартует завтра. Лидеры Китая и Соединённых Штатов обменялись рукопожатиями, начав диалог между собой. Примечательно, что данная встреча с Си Цзиньпином является для него первой в качестве США.
Также характерно, что во время недавней поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин Си Цзиньпин не пожал руку немецкому коллеге, однако пожал её Байдену сегодня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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