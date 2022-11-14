МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Как заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко, Кремль не приемлет не приемлет предварительных условий по переговорам с Украиной.
Как подчеркнул дипломат, в ходе диалога необходимо руководствоваться ситуацией «на земле». По словам Грушко, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины или любые другие предварительные условия для начала переговоров неприемлемы.
Дипломат напомнил, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова к переговорам, но эти переговоры должны учитывать ситуацию на земле.
Так Грушко ответил на вопрос журналистов о том, насколько подходят России предварительные условия для проведения переговоров с Украиной, ранее озвученные Западом.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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