МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине

Как заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко, Кремль не приемлет не приемлет предварительных условий по переговорам с Украиной.

Как подчеркнул дипломат, в ходе диалога необходимо руководствоваться ситуацией «на земле». По словам Грушко, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины или любые другие предварительные условия для начала переговоров неприемлемы.

Дипломат напомнил, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова к переговорам, но эти переговоры должны учитывать ситуацию на земле.

Так Грушко ответил на вопрос журналистов о том, насколько подходят России предварительные условия для проведения переговоров с Украиной, ранее озвученные Западом.