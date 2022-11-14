Байден и Си Цзиньпин проводят первую встречу в качестве лидеров США и Китая
Президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин проводят свою первую двустороннюю встречу в качестве глав государств.
14 ноября китайское новостное агентство Xinhua сообщило, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на индонезийском острове Бали в преддверии саммита G20, который продлится с 15 по 16 ноября.
Отмечается, что в ходе данной встречи Байден выразил свою уверенность в том, что США и Китай могут преодолеть все имеющиеся между ними разногласия, в то время как Си Цзиньпин заявил своему американскому коллеге, что Вашингтону и Пекину необходимо сотрудничать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности человечеству.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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