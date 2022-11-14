Хозяйки советуют сохранить воду после варки макарон и подкормить ею растения

Вода, в которой варились макароны, может принести пользу домашним цветам. Опытные цветоводы рекомендуют применять ее как подкормку.

Поливать цветы можно водой, которая осталась после слива сваренных макарон. Ну конечно, ее перед применением нужно остудить.

Воду можно использовать только в том случае, если при варке макаронных изделий не применялись соль, перец или прочие приправы.

Подкормка хороша, но не нужно перебарщивать: достаточно одного полива в 14 дней.

Секрет "макаронной воды" прост: в ней присутствует натуральный крахмал, в котором содержатся минералы и витамины. Вот почему домашним цветам непременно понравится такое "угощение".

Побаловать комнатные растения также можно "яичной водой". Жидкость, оставшаяся после варки яиц, богата кальцием и другими полезными элементами.