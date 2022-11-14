В Турции проходят переговоры между спецслужбами США и России

В столице Турции Анкаре стартовали переговоры между США и Российской Федерацией.

Официальный телеграм-канал российской газеты "Московский комсомолец" сообщает о переговорах между Соединенными Штатами и Россией.

По сообщению МК, которое ссылается на источник "Коммерсанта", в Анкаре начались переговоры делегациями.

При этом отмечается, что Россию на переговорах представляет глава внешней разведки Нарышкин, что может говорить о стратегической сути диалога.

"В Анкаре сегодня проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны прилетел директор СВР Сергей Нарышкин - источник "Коммерсанта", - пишет издание.