В Турции проходят переговоры между спецслужбами США и России
2022-11-14 13:34
В столице Турции Анкаре стартовали переговоры между США и Российской Федерацией.
Официальный телеграм-канал российской газеты "Московский комсомолец" сообщает о переговорах между Соединенными Штатами и Россией.
По сообщению МК, которое ссылается на источник "Коммерсанта", в Анкаре начались переговоры делегациями.
При этом отмечается, что Россию на переговорах представляет глава внешней разведки Нарышкин, что может говорить о стратегической сути диалога.
"В Анкаре сегодня проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны прилетел директор СВР Сергей Нарышкин - источник "Коммерсанта", - пишет издание.
Опубликовано: Николай Скира