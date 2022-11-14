Байден на встрече с Си Цзиньпином взял на себя ответственность за стабилизацию отношений с КНР

Президент США Джо Байден встретился с генсеком компартии Китая Си Цзиньпином.

Во время саммита "Большой двадцатки", который проходит на индонезийском острове Бали, встретились президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин.

Байден заявил генеральному секретарю Китая, что берет на себя ответственность за преодоление разногласий между странами. При этом он отметил, что такая же ответственность лежит и на Си Цзиньпине.

Оба лидера выразили готовность способствовать восстановлению порядка в мире и его дальнейшему сохранению.

"Байден на встрече с Си Цзиньпином на Бали заявил, что он и его визави несут ответственность, чтобы показать, что США и Китай могут преодолеть разногласия и не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт", - пишет МК.