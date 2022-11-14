Байден и Си Цзиньпин договорились не допустить конфликта между США и КНР

Главы Китая и Соединенных Штатов встретились во время саммита G-20 на острове Бали.

14 ноября на Бали началась личная встреча между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и генсеком коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.

На встрече Байден заявил, что они с Си Цзиньпином должны взять на себя ответственность за нормализацию отношений между двумя государствами-лидерами мировой экономики.

Также отмечается, что Байден заявил своему коллеге о недопустимости начала между странами конфликта.

"Байден на встрече с Си Цзиньпином на Бали заявил, что он и его визави несут ответственность, чтобы показать, что США и Китай могут преодолеть разногласия и не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфлик", - говорится в сообщении.