Батурин заявил, что его Украина умерла в 1992 году

Актер Юрий Батурин родился и рос в Украине. Мать артиста отказалась от сына с началом спецоперации.

Юрий Батурин родом из Украины, но в 90-ых годах прошлого века он переехал в Россию и с тех пор проживает и работает здесь.

После его переезда в РФ отношения с родителями и братом стали портиться. Батурин признался, что на фоне обострения украинского кризиса, родная мать не желает его знать.

Актер утверждает, что спецоперация стала гражданской войной для него и еще для 6 5 00 000 украинцев, которые давно живут в Росии.