На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу на Бали.

В понедельник днем информационное агентство Xinhua сообщило, что Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали дипломатическую встречу на острове Бали в Индонезии, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит "Большой двадцатки".

Ссылаясь на сообщения представителей Белого дома, Байден планирует предложить китайскому лидеру возобновить диалог между странами, а также договориться поддерживать систему сдержек и противовесов в мировой политике, хотя ранее Байден заявил, что США намерены активно конкурировать с Китаем, но не доводя ситуацию до прямого конфликта.