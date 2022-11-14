На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу на Бали.
В понедельник днем информационное агентство Xinhua сообщило, что Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали дипломатическую встречу на острове Бали в Индонезии, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит "Большой двадцатки".
Ссылаясь на сообщения представителей Белого дома, Байден планирует предложить китайскому лидеру возобновить диалог между странами, а также договориться поддерживать систему сдержек и противовесов в мировой политике, хотя ранее Байден заявил, что США намерены активно конкурировать с Китаем, но не доводя ситуацию до прямого конфликта.
Опубликовано: Елена Калиновская