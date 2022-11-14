Песков назвал визит Зеленского в Херсон нарушением границы России

Глава пресс-службы Кремля высказался о визите президента Украины в город Херсон.

14 ноября после входа в Херсон украинских частей туда с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

"Западные и украинские издания сообщили, что Зеленский приехал в Херсон", - писало ранее издание РИА Новости.

На визит президента Украины отреагировали в Кремле. Высказался глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, он не будет никак комментировать приезд Зеленского. Также Песков заявил, что Зеленский приехал в город, который является частью России.

"Песков о визите Зеленского в Херсон:"«Оставляем это без комментариев... Вы знаете, что это территория Российской Федерации", - пишет "Московский комсомолец".