Специалисты объяснили, что означает странная привычка котов топтаться лапами по хозяину

С таким необычным поведением сталкивались все владельцы мурлыкающих питомцев. Оказавшись на руках, кошка зачем-то старательно начинает массировать тело своего хозяина, перебирая передними лапками.

Привет из детства

Котята, добывая молоко матери, старательно массируют сосок кошки, чтобы получить желаемое.

Инстинкт сохраняется и у взрослых кошек, у которых остаются теплые воспоминания о младенческом периоде. В это время они чувствовали себя уютно и безопасно.

Таким своеобразным "массажем" усатые мурлыки показывают свою любовь к хозяину.

Место для сна

Старательно размять место, выбранное для отдыха - еще одна давняя привычка котов.

В дикой природе животные семейства кошачьих часто используют для сна высокую траву, кучу листьев, предварительно "взбивая" их, как перину.

Живот или коленки хозяина воспринимается как удобная лежанка, которую нужно хорошенько подготовить.

Так же кошки поступают и с другими предметами в доме, на которых они собрались вздремнуть, - с пледами, одеялами, подушками, свитером или теплой шапкой.

Метит территорию

На лапах котов расположены железы, выделяющие феромоны, с помощью которых они метят территорию.

Хозяина тоже нужно "застолбить", чтобы никто другой больше не покушался на удобный живот, широкую спину или теплые коленки.

В любом случае подобное поведение всегда означает одно: перебирая лапками, кот демонстрирует свою расслабленность, удовольствие и расположение к хозяину.