В Анкаре проходят переговоры между представителями России и США
2022-11-14 14:17
В Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями, ранее данная встреча не анонсировалась.
В понедельник днем газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что в столице Турции проходят переговоры между делегациями России и США известно, что российскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Собеседник издания раскрыть другие подробности о встрече отказался, ранее данная встреча публично не анонсировалась.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Опубликовано: Елена Калиновская
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