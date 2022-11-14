В Анкаре проходят переговоры между представителями России и США

В Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями, ранее данная встреча не анонсировалась.

В понедельник днем газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что в столице Турции проходят переговоры между делегациями России и США известно, что российскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Собеседник издания раскрыть другие подробности о встрече отказался, ранее данная встреча публично не анонсировалась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.