Маск рассказал участникам саммита G20 о своем видении будущего

В будущем по мнению эксцентричного миллиардера, землю испещрят тоннели для передвижения в мегаполисах, из одного конца света в другой можно будет попасть на суперзвуковой ракете и люди найдут инопланетян.

Маск не исключает, что уже в скором будущем человечество продолжит амбициозные проекты по покорению Вселенной.

«Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет», - уточнил предприниматель.

Что касается движения в подземных тоннелях, то они по мнению главы Тесла многообещающи, потому, что более безопасны, чем воздушные проекты.

Любопытно, что Маск выступал перед слушателями по видеосвязи в полной темноте, видны были только руки и лицо спикера.

Он саркастично прокомментировал ситуацию тем, что в месте выхода на связь «отключили электричество» и добавил, что иронично мечтать о будущем планеты «при свечах».

