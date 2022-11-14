Турция отвергла соболезнования Вашингтона жертвам взрыва в Стамбуле, он поддерживает террористов

Турция не принимает соболезнования Соединенных Штатов, которые «поддерживают курдских террористов» в Кобани, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в понедельник, 14 ноября.

«Мы не принимаем, мы отвергаем соболезнования посольства США. Наш союз с государством, которое поддерживает Кобани и очаги террора (...), будет пересмотрен», — сказал г-н Сойлу, который обвиняет бойцов Курдской рабочей партии (РПК) и некоторых их союзников, поддерживаемых американцами в совершении теракта в Стамбуле.

Анкара регулярно обвиняет США и другие западные страны в защите курдских боевиков от РПК и Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами.

Город Кобани известен битвой, которая в 2015 году позволила курдским силам, поддерживаемым западной коалицией, дать отпор джихадистской группировке «Исламское государство». Его контролируют Сирийские демократические силы (СДС), основным компонентом которых являются YPG, союзники РПК.