Турция отвергла соболезнования Вашингтона жертвам взрыва в Стамбуле, он поддерживает террористов
Турция не принимает соболезнования Соединенных Штатов, которые «поддерживают курдских террористов» в Кобани, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в понедельник, 14 ноября.
«Мы не принимаем, мы отвергаем соболезнования посольства США. Наш союз с государством, которое поддерживает Кобани и очаги террора (...), будет пересмотрен», — сказал г-н Сойлу, который обвиняет бойцов Курдской рабочей партии (РПК) и некоторых их союзников, поддерживаемых американцами в совершении теракта в Стамбуле.
Анкара регулярно обвиняет США и другие западные страны в защите курдских боевиков от РПК и Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами.
Город Кобани известен битвой, которая в 2015 году позволила курдским силам, поддерживаемым западной коалицией, дать отпор джихадистской группировке «Исламское государство». Его контролируют Сирийские демократические силы (СДС), основным компонентом которых являются YPG, союзники РПК.
Опубликовано: Тарас Медведев
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