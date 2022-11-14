Польша национализировала долю «Газпрома» в операторе участка газопровода «Ямал-Европа»

APS
2022-11-14 17:21

Власти Польши изъяли долю «Газпрома» в операторе газопровода «Ямал-Европа» EuRoPol Gaz.

Инициатива принадлежала Агентства внутренней безопасности Польши, отметил в своем заявлении глава Минразвития и технологий РП Вальдемар Буда.

EuRoPol Gaz – владелец польского участка газопровода «Ямал-Европа». 48% акций оператора ранее принадлежала «Газпрому», столько же имела Orlen Group. Еще 4% акций принадлежат Gas Trading из группы PKN Orlen.

Власти Польши своим решением назначили временную принудительную администрации компании,  во главе которой теперь стоит юрист Радослав Квасьницкий.

Опубликовано: Тарас Медведев