Польша национализировала долю «Газпрома» в операторе участка газопровода «Ямал-Европа»
2022-11-14 17:21
Власти Польши изъяли долю «Газпрома» в операторе газопровода «Ямал-Европа» EuRoPol Gaz.
Инициатива принадлежала Агентства внутренней безопасности Польши, отметил в своем заявлении глава Минразвития и технологий РП Вальдемар Буда.
EuRoPol Gaz – владелец польского участка газопровода «Ямал-Европа». 48% акций оператора ранее принадлежала «Газпрому», столько же имела Orlen Group. Еще 4% акций принадлежат Gas Trading из группы PKN Orlen.
Власти Польши своим решением назначили временную принудительную администрации компании, во главе которой теперь стоит юрист Радослав Квасьницкий.
Опубликовано: Тарас Медведев
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Лолита заявила, что была влюблена в Зеленского
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лидер талибов приказал строго соблюдать исламские законы, включая публичные казни и забивание камнями
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20