Путин разрешил призывать в ВС России иностранцев

Президент России подписал соответствующий указ, который позволяет граждан иностранных государств проходить службу по призыву в России.

«Прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, сержантами, матросами, старшинами, которые имеют в том числе гражданство иностранного государства либо вид на жительство или же иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства», - говорится в документе.

Ранее Россия приняла решение об упрощенной форме предоставления гражданства гражданам иностранных государств, которые готовы принять участие в боевых действиях в зоне СВО в течение одного года.