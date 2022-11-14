Песков: Херсон остаётся частью РФ несмотря на появление Зеленского в городе

Дмитрий Песков утверждает, что Херсон остаётся суверенной частью Российской Федерации.

Вечером понедельника американское информагентство Reuters сообщило, что Владимир Зеленский впервые посетил Херсон после вывода российских военных из города, где поучаствовал в церемонии поднятия украинского государственного флага под звуки национального гимна Украины.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Пеской утверждает, что невзирая не появление Зеленского в Херсоне данный город остаётся частью российских территорий.