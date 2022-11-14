Песков: Херсон остаётся частью РФ несмотря на появление Зеленского в городе
2022-11-14 17:32
Дмитрий Песков утверждает, что Херсон остаётся суверенной частью Российской Федерации.
Вечером понедельника американское информагентство Reuters сообщило, что Владимир Зеленский впервые посетил Херсон после вывода российских военных из города, где поучаствовал в церемонии поднятия украинского государственного флага под звуки национального гимна Украины.
Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Пеской утверждает, что невзирая не появление Зеленского в Херсоне данный город остаётся частью российских территорий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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