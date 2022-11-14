Путин подписал указ о разрешении службы в армии России для иностранцев

Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам проходить службу в российских вооружённых силах.

Вечером 14 ноября официальный интернет-портал правовой информации РФ обнародовал сведения о том, что Владимир Путин подписал президентский указ, согласно которому граждане других государств или имеющие вид на жительство в другой стране могут служить в вооружённых силах России.

Согласно указу Путина, иностранцы могут вступать в российские войска в качестве рядовых солдат, сержантов, матросов старшин, неся службу наряду с россиянами.