Путин подписал указ о разрешении службы в армии России для иностранцев
2022-11-14 17:37
Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам проходить службу в российских вооружённых силах.
Вечером 14 ноября официальный интернет-портал правовой информации РФ обнародовал сведения о том, что Владимир Путин подписал президентский указ, согласно которому граждане других государств или имеющие вид на жительство в другой стране могут служить в вооружённых силах России.
Согласно указу Путина, иностранцы могут вступать в российские войска в качестве рядовых солдат, сержантов, матросов старшин, неся службу наряду с россиянами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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