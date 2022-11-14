Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сообщило, что ВСУ привязывали людей к столбам в Херсоне после выхода из города российских военных.

14 ноября британская газета Daily Mail обнародовала фотоснимки, согласно которым стало известно, что солдаты вооружённых сил Украины привязывали мирных граждан в Херсоне, обвинив их в сотрудничестве с армией и правительством России в условиях военного времени.

Читатели Daily Mail сошлись во мнении, что привязывать людей к столбам аморально, в то время как подобные поступки нарушают элементарные права человека и противоречат международному праву в целом. Другие комментаторы отмечают, что действия ВСУ в Херсоне являются военным преступлением.