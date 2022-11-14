Daily Mail: британцев возмутило фото привязанных к столбам людей в Херсоне
2022-11-14 17:41
Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сообщило, что ВСУ привязывали людей к столбам в Херсоне после выхода из города российских военных.
14 ноября британская газета Daily Mail обнародовала фотоснимки, согласно которым стало известно, что солдаты вооружённых сил Украины привязывали мирных граждан в Херсоне, обвинив их в сотрудничестве с армией и правительством России в условиях военного времени.
Читатели Daily Mail сошлись во мнении, что привязывать людей к столбам аморально, в то время как подобные поступки нарушают элементарные права человека и противоречат международному праву в целом. Другие комментаторы отмечают, что действия ВСУ в Херсоне являются военным преступлением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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