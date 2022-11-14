Правительство Польши изъяло долю «Газпрома» в газопроводе «Ямал—Европа»
2022-11-14 17:47
Польское правительство в одностороннем порядке изъяло принадлежащие "Газпрому" активы в трубопроводе "Ямал-Европа".
Вечером понедельника ряд польских СМИ сообщил о том, что правительство Польши без предупреждения представителей Москвы изъяло долю российского газотранспортного оператора "Газпром" в трубопроводе "Ямал-Европа". По данным журналистов, польские власти изъяли ту часть собственности "Газпрома", которая находилась на территории Польши и подчинялась концерну Europol Gaz.
Примечательно, что ранее Польша прекратила закупку российского газа у "Газпрома", продолжив покупать газ у "Германии", которая сама приобретает данный энергоресурс у Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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