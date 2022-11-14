Столтенберг: разрешить конфликт на Украине можно только на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только на поле боя.

14 ноября РИА Новости сообщили о том, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на вопрос журналистов агентства Reuters о том, стоит ли Украине идти на мирный договор с Россией, заявил, что единственный способ прийти к разрешению российско-украинского конфликта -на поле боя.

Столтенберг подчеркнул, что много войн решались за столом переговоров, но это не тот случай, Украина должна победить и поэтому НАТО и ЕС будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также генсек призвал не совершать ошибку, недооценивая Россию, потому что российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности и большое число личного состава, так что Украине надо приготовится к нескольким тяжелым месяцам.