Берлин национализирует немецкую «дочку» российского «Газпрома»

Правительство ФРГ объявило в понедельник о национализации немецкого филиала российского гиганта «Газпром», который имеет чрезмерную задолженность.

Это должно гарантировать безопасность газоснабжения Германии, говорится в сообщении министерства экономики.

Таким образом, Берлин во второй раз за несколько месяцев национализирует ведущую энергетическую группу после того, как уже взял под госзащиту Uniper испытавшую кризис после отключения поставок газа из России.