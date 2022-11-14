Telegraph: премьер Британии Сунак назвал РФ «страной-изгоем», предложив план её изоляции

Издание The Telegraph утверждает, что британский премьер-министр Риши Сунак назвал Российскую Федерацию "страной-изгоем".

Вечером понедельника газета The Telegraph сообщила, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично назвал Россию "страной-изгоем", отметив, что такой она стала после начала специальной военной операции на территории Украины.

Также Сунак предложил план по изоляции России: согласно мнению британского премьера, государства коллективного Запада обязаны полностью отказаться от поставок российских энергоносителей и наладить собственную продовольственную безопасность, обеспечив свой народ доступными продуктами питания.