Telegraph: премьер Британии Сунак назвал РФ «страной-изгоем», предложив план её изоляции
2022-11-14 18:02
Издание The Telegraph утверждает, что британский премьер-министр Риши Сунак назвал Российскую Федерацию "страной-изгоем".
Вечером понедельника газета The Telegraph сообщила, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично назвал Россию "страной-изгоем", отметив, что такой она стала после начала специальной военной операции на территории Украины.
Также Сунак предложил план по изоляции России: согласно мнению британского премьера, государства коллективного Запада обязаны полностью отказаться от поставок российских энергоносителей и наладить собственную продовольственную безопасность, обеспечив свой народ доступными продуктами питания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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