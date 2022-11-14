Песков подтвердил, что в Анкаре состоялись российско-американские переговоры

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт проведение переговоров с США.

Сегодня, 14 ноября, в сети появилась информация о том, что в столице Турции, городе Анкара, прошли переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов.

Также говорилось о том, что российскую делегацию возглавлял глава службы внешней разведки Патрушев. Это могло говорить о том, что диалог велся на уровне спецслужб.

Еще днем Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения данной встречи.

Сейчас же глава пресс-службы Кремля все-таки подтвердил данную встречу. Он отметил, что инициатором были Штаты.

"Песков подтвердил нашему агентству, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры. По его словам, переговоры в Анкаре состоялись по инициативе США", - пишет. ТАСС.