Песков подтвердил, что в Анкаре состоялись российско-американские переговоры
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт проведение переговоров с США.
Сегодня, 14 ноября, в сети появилась информация о том, что в столице Турции, городе Анкара, прошли переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов.
Также говорилось о том, что российскую делегацию возглавлял глава службы внешней разведки Патрушев. Это могло говорить о том, что диалог велся на уровне спецслужб.
Еще днем Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения данной встречи.
Сейчас же глава пресс-службы Кремля все-таки подтвердил данную встречу. Он отметил, что инициатором были Штаты.
"Песков подтвердил нашему агентству, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры. По его словам, переговоры в Анкаре состоялись по инициативе США", - пишет. ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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