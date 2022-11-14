Шеф ЦРУ обсудил вопросы о ядерном оружии и обмене заключенными с главой СВР

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в понедельник встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Анкаре.

Шеф ЦРУ предупредил российскую сторону о последствиях любого применения ядерного оружия, сообщает Рейтарс со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Кроме того, по сообщению источника обсуждался вопрос обмена заключенными между США и Россией.

Отметим, что это был первый визит глав спецслужб США и России на высшем уровне после начала СВО 24 февраля 2022 года.