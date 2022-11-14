Шеф ЦРУ обсудил вопросы о ядерном оружии и обмене заключенными с главой СВР
2022-11-14 18:29
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в понедельник встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Анкаре.
Шеф ЦРУ предупредил российскую сторону о последствиях любого применения ядерного оружия, сообщает Рейтарс со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Кроме того, по сообщению источника обсуждался вопрос обмена заключенными между США и Россией.
Отметим, что это был первый визит глав спецслужб США и России на высшем уровне после начала СВО 24 февраля 2022 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20