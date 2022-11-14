Песков: переговоры между РФ и США в Анкере прошли по инициативе Вашингтона

Дмитрий Песков утверждает, что США стали инициаторами новых российско-американских переговоров, которые прошли в Турции.

14 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сегодня днём в турецкой Анкаре состоялись переговоры между представителями от Соединённых Штатов и России, которые были созваны по американской инициативе.

Телеканал CNN утверждает, что в понедельник в Турции прошли переговоры между директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бёрнсом и главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, которые предположительно обсуждали недопустимость применения ядерного оружия.