Песков: российско-американские переговоры состоялись в Анкаре

Песков сообщил, что российско-американские переговоры прошли в Анкаре по инициативе США.

14 ноября по сообщениям ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в Анкаре состоялись Российско-американские переговоры по инициативе Вашингтона, содержание переговоров Песков раскрывать не стал.

Сегодня днем СМИ сообщали, что в столице Турции проходят российско-американские переговоры, на которых Россию представляет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а США- глава ЦРУ Уильям Бёрнс.