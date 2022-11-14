Песков: российско-американские переговоры состоялись в Анкаре
2022-11-14 18:55
Песков сообщил, что российско-американские переговоры прошли в Анкаре по инициативе США.
14 ноября по сообщениям ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в Анкаре состоялись Российско-американские переговоры по инициативе Вашингтона, содержание переговоров Песков раскрывать не стал.
Сегодня днем СМИ сообщали, что в столице Турции проходят российско-американские переговоры, на которых Россию представляет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а США- глава ЦРУ Уильям Бёрнс.
Опубликовано: Елена Калиновская
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