Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
2022-11-14 19:12
Президент России подписал указ, согласно которому иностранцы могут проходить службу по контракту в армии.
Иностранцы теперь, как и граждане России, подписывать контракты на службу в армии, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он вносит поправки в закон от 1999 года о порядке прохождения военной службы.
Документ также определяет, что россияне со вторым гражданством будут подпадать под призыв на срочную военную службу.
Иностранцам-контрактникам разрешено подавать документы на получение гражданства России без предоставления вида на жительство.
Опубликовано: Максим Алексеев
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20