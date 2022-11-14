Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России

Президент России подписал указ, согласно которому иностранцы могут проходить службу по контракту в армии.

Иностранцы теперь, как и граждане России, подписывать контракты на службу в армии, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он вносит поправки в закон от 1999 года о порядке прохождения военной службы.

Документ также определяет, что россияне со вторым гражданством будут подпадать под призыв на срочную военную службу.

Иностранцам-контрактникам разрешено подавать документы на получение гражданства России без предоставления вида на жительство.