Reuters: Белый дом предупредил Россию о последствиях ядерного удара по Украине
2022-11-14 19:15
Во время переговоров в Анкаре США предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия.
14 ноября в Анкаре прошли переговоры между представителями разведывательных служб Российской Федерации и Соединенных Штатов.
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого Дома, во время встречи глава ЦРУ предупредил Патрушева, возглавлявшего российскую делегацию, о последствиях использования ядерного оружия.
"Шеф ЦРУ предупредил российскую сторону о последствиях любого применения ядерного оружия", - говорится в сообщении источника.
Опубликовано: Николай Скира
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