Reuters: Белый дом предупредил Россию о последствиях ядерного удара по Украине

Во время переговоров в Анкаре США предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия.

14 ноября в Анкаре прошли переговоры между представителями разведывательных служб Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого Дома, во время встречи глава ЦРУ предупредил Патрушева, возглавлявшего российскую делегацию, о последствиях использования ядерного оружия.

"Шеф ЦРУ предупредил российскую сторону о последствиях любого применения ядерного оружия", - говорится в сообщении источника.