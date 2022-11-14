Фарле призвал Хабека уйти в отставку за желание вернуть Германию в средневековье
2022-11-14 19:15
Немецкий депутат Роберт Фарле утверждает, что вице-канцлер Германии должен быть уволен по собственному желанию.
14 ноября депутат бундестага Роберт Фарле публично заявил, что немецкий вице-канцлер Роберт Хабек обманывал население Германии, уверяя его в надёжности обеспечения энергобезопасности страны. По мнению Фарле, Хабек и его сотрудники желают, чтобы немецкое общество вновь погрузилось в средневековье без частных домов, машин, возможности путешествовать на самолёте и есть мясо по доступной цене.
Также Фарле утверждает, что Роберт Хабек обязан написать заявление на увольнение по собственному желанию, делегировав свои полномочия новому политику.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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