Немецкий депутат Роберт Фарле утверждает, что вице-канцлер Германии должен быть уволен по собственному желанию.

14 ноября депутат бундестага Роберт Фарле публично заявил, что немецкий вице-канцлер Роберт Хабек обманывал население Германии, уверяя его в надёжности обеспечения энергобезопасности страны. По мнению Фарле, Хабек и его сотрудники желают, чтобы немецкое общество вновь погрузилось в средневековье без частных домов, машин, возможности путешествовать на самолёте и есть мясо по доступной цене.

Также Фарле утверждает, что Роберт Хабек обязан написать заявление на увольнение по собственному желанию, делегировав свои полномочия новому политику.