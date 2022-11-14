Байден назвал перемещение ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра «значительной победой» Украины
2022-11-14 19:44
Президент США Джо Байден прокомментировал стратегический манёвр ВС РФ по перемещению войск из Херсона на левый берег Днепра.
14 ноября президент Соединённых Штатов Джозеф Байден в ходе пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали поделился с журналистами своим мнение по поводу перемещения российских военнослужащих на левобережную часть Херсонской области.
Байден заявил, что служащие ВС РФ временно покинули Херсон и заняли оборону на Херсонском направлении по левому берегу реки Днепр якобы является «значительной победой» Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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