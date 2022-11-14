Байден назвал перемещение ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра «значительной победой» Украины

Президент США Джо Байден прокомментировал стратегический манёвр ВС РФ по перемещению войск из Херсона на левый берег Днепра.

14 ноября президент Соединённых Штатов Джозеф Байден в ходе пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали поделился с журналистами своим мнение по поводу перемещения российских военнослужащих на левобережную часть Херсонской области.

Байден заявил, что служащие ВС РФ временно покинули Херсон и заняли оборону на Херсонском направлении по левому берегу реки Днепр якобы является «значительной победой» Украины.