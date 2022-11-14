Боррель оценил сумму общей военной помощи ЕС Украине в €8 миллиардов

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что сумма общей военной помощи ЕС Украине оценивается в €8 миллиардов.

В понедельник, 14 ноября 2022 года, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель принял участие в заседании министров иностранных дел стран-участниц ЕС по вопросам продолжения оказания военной помощи Украине.

Боррель заявил, что сумма общей военной помощи Евросоюза киевскому режиму оценивается в восемь миллиардов евро, а также выразил свою надежду на то, что тренировочная миссия для Украины заработает до конца текущего месяца.