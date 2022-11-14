NYT: Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников

Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, занимающих корпоративные и технологические должности.

14 ноября газета The New York Times, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщила о том, что руководство Amazon намерено уволить около 10 000 человек, которые занимают корпоративные и технологические должности в американском онлайн-ритейлере.

Отмечается, что данное решение Amazon будет крупнейшим сокращением сотрудников, большая часть из которых работает в отделе по производству устройств, за всю историю существования компании.