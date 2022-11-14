NYT: Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников
2022-11-14 20:03
Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить десять тысяч сотрудников, занимающих корпоративные и технологические должности.
14 ноября газета The New York Times, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщила о том, что руководство Amazon намерено уволить около 10 000 человек, которые занимают корпоративные и технологические должности в американском онлайн-ритейлере.
Отмечается, что данное решение Amazon будет крупнейшим сокращением сотрудников, большая часть из которых работает в отделе по производству устройств, за всю историю существования компании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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