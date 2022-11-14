Байден: вывод войск РФ из Херсона стал «значительной победой» Украины

Джо Байден расценил вывод российского военного контингента из Херсона как победу Киева.

14 ноября президент Соединённых Штатов Джо Байден дал пресс-конференцию для журналистов перед началом саммита "Большой двадцатки" в Индонезии, где публично заявил, что выход российской группировки военных на левый берег реки Днепр из Херсона является "значительной победой" для Украины.

Также Байден заверил, что США намерены и далее осуществлять поставки оружия Киеву, однако Вашингтон не будет задействован в российско-украинских переговорах.