Песков объяснил отказ президента Путина ехать на саммит G20

APS
2022-11-14 20:29

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом Владимира Путина ехать на саммит G20 в Индонезию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причины отказа Владимира Путина ехать на саммит глав государств G20 в Индонезию.

"Россия представлена на самом высоком уровне. Глава МИД общается с участниками саммита. Что же касается президента, то обстоятельства диктуют ему оставаться в России", - сказал он.

Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не запланировано и видеоконференции с участниками саммита.

Опубликовано: Максим Алексеев