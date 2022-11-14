Песков объяснил отказ президента Путина ехать на саммит G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причины отказа Владимира Путина ехать на саммит глав государств G20 в Индонезию.

"Россия представлена на самом высоком уровне. Глава МИД общается с участниками саммита. Что же касается президента, то обстоятельства диктуют ему оставаться в России", - сказал он.