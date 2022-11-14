В Германии полиция изъяла около семи миллионов сигарет без акцизов

Во время обыска склада в Петерсхагене полиция обнаружила около семи миллионов безакцизных сигарет.

Полиция проводила обыск по подозрению в серийной краже электровелосипедов и велосипедных запчастей, заявили в понедельник прокуратура и таможня.

Были обнаружены не только украденные товары, но и 37 000 блоков сигарет без акцизных марок.

Представитель отдела таможенных расследований Ганновера оценила стоимость товаров примерно в 2,3 миллиона евро.