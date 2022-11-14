В Германии полиция изъяла около семи миллионов сигарет без акцизов
2022-11-14 20:41
Во время обыска склада в Петерсхагене полиция обнаружила около семи миллионов безакцизных сигарет.
Полиция проводила обыск по подозрению в серийной краже электровелосипедов и велосипедных запчастей, заявили в понедельник прокуратура и таможня.
Были обнаружены не только украденные товары, но и 37 000 блоков сигарет без акцизных марок.
Представитель отдела таможенных расследований Ганновера оценила стоимость товаров примерно в 2,3 миллиона евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Датское управление пропустило судно Nord Stream AG к месту разрыва «Северных потоков»
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лавров заявил, что носит смарт-часы Huawei, а не Apple
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20