Глава МИД Великобритании Клеверли не смог признать Россию спонсором терроризма

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушёл от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма.

14 ноября глава Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Джеймс Клеверли попытался ответить на вопрос о признании России террористическим государством, который был задан представителем парламентского комитета по иностранным делам.

Клеверли в ответ на данный вопрос заявил, что «британского правительства – это ограничение способностей» ВС РФ продолжать спецоперацию на Украине, но так и не смог назвать Россию спонсором терроризма.