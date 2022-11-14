Глава МИД Великобритании Клеверли не смог признать Россию спонсором терроризма
2022-11-14 20:47
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушёл от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма.
14 ноября глава Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Джеймс Клеверли попытался ответить на вопрос о признании России террористическим государством, который был задан представителем парламентского комитета по иностранным делам.
Клеверли в ответ на данный вопрос заявил, что «британского правительства – это ограничение способностей» ВС РФ продолжать спецоперацию на Украине, но так и не смог назвать Россию спонсором терроризма.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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