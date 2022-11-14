Швеция потребовала, чтобы ЕС наказал Иран за помощь Росси

Европейский союз должен наказать иранцев, которые причастны к поставкам беспилотников и ракет в Россию, заявила Швеция в понедельник.

«Я думаю, что, если мы сможем найти виновных, обязательно должны быть санкции», — сказал в интервью агентству Рейтер министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром.

«Те, кто помогает России в ее агрессии против Украины должны быть так или иначе наказаны. И санкции — это единственный способ, как я вижу, наказать людей, которые в этом виноваты», — сказал он после встречи со своим представителем ЕС.

Государства ЕС уже согласились заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставку дронов.

В понедельник министры иностранных дел ввели новые санкции в отношении иранских лиц и организаций за широкомасштабное применение силы против мирных демонстрантов.