Дания позволила Nord Stream AG обследовать повреждения на «Северных потоках»

Дания предоставила Nord Stream AG разрешение на обследования повреждённых участков «Северных потоков».

14 ноября пресс-служба швейцарской компании Nord Stream AG сообщила предоставленном Данией разрешении на обследования повреждений ниток «Северных потоков» в исключительной экономической зоне страны.

Отмечается, что судно Nord Stream AG уже приступило к обследованию точек разрыва газопровода в водах Королевства Дания, длительность которого будет зависеть от погодных условий.