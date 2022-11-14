Дания позволила Nord Stream AG обследовать повреждения на «Северных потоках»
2022-11-14 20:54
Дания предоставила Nord Stream AG разрешение на обследования повреждённых участков «Северных потоков».
14 ноября пресс-служба швейцарской компании Nord Stream AG сообщила предоставленном Данией разрешении на обследования повреждений ниток «Северных потоков» в исключительной экономической зоне страны.
Отмечается, что судно Nord Stream AG уже приступило к обследованию точек разрыва газопровода в водах Королевства Дания, длительность которого будет зависеть от погодных условий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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