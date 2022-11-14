Reuters: Китай сокращает закупки нефти в России

Агентство Reuters сообщает, что китайские нефтеперерабатывающие предприятия сокращают закупки нефти в России с поставкой в декабре.

Обычно РФ экспортирует около 30 партий нефти по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан.

Сейчас трейдеры сообщают о приобретении пяти-семи партий таких углеводородов. Вместо этого Китай покупает более дорогую нефть в Бразилии и Западной Африки.

По информации агентства, заводы в Китае опасаются перебоев в поставках российской нефти после введения санкций Евросоюза.