Reuters: в приложении американской армии нашли код российских разработчиков
2022-11-14 21:07
По информации агентства Reuters, в приложении, которое использовала армия США, присутствует код российских разработчиков.
Этот код был создан компанией Pushwoosh, которая называет себя американской, но находится в Новосибирске.
На данный момент военные в США удалили это приложение, поскольку посчитали его угрозой для безопасности личных данных.
Сообщается, что ранее приложение использовалось одной из основных американских военно-учебных баз.
Опубликовано: Светлана Репина