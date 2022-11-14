Reuters: в приложении американской армии нашли код российских разработчиков

По информации агентства Reuters, в приложении, которое использовала армия США, присутствует код российских разработчиков.

Этот код был создан компанией Pushwoosh, которая называет себя американской, но находится в Новосибирске.

На данный момент военные в США удалили это приложение, поскольку посчитали его угрозой для безопасности личных данных.

Сообщается, что ранее приложение использовалось одной из основных американских военно-учебных баз.