Боррель представил главам МИД ЕС правила изоляционной политики в отношении России
2022-11-14 21:30
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил главам МИД государств Евросоюза свод правил, которые будут определять долгосрочную политику в отношении России.
Он заявил, что речь идет о продолжении изоляционной политики в отношении РФ на международном уровне.
Боррель сообщил, что план включает введение ограничительных мер против России и предотвращение их обхода.
Ранее Евросоюз обещал ввести новые санкции против Российской Федерации.
Опубликовано: Светлана Репина