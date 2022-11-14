Боррель представил главам МИД ЕС правила изоляционной политики в отношении России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил главам МИД государств Евросоюза свод правил, которые будут определять долгосрочную политику в отношении России.

Он заявил, что речь идет о продолжении изоляционной политики в отношении РФ на международном уровне.

Боррель сообщил, что план включает введение ограничительных мер против России и предотвращение их обхода.

Ранее Евросоюз обещал ввести новые санкции против Российской Федерации.